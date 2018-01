Dopo le critiche, le ARL fanno chiarezza

di Gabriele Botti

Prima le famiglie, poi la politica. Tutti a porre la stessa domanda: sui bus che portano a scuola i ragazzi di Davesco, Cadro, Dino, Sonvico e Villa Luganese si viaggia in sicurezza? Il quesito è nato al ritorno dalle vacanze di Natale: dall'8 gennaio le Autolinee Regionali Luganesi hanno ripreso la concessione che permette loro di “integrare” e quindi condurre i ragazzi alla Scuola media di Pregassona, dopo che per 4 mesi questo compito lo aveva svolto un'azienda privata. Non è qui il luogo per tornare sul tira e molla di quei mesi; ciò che conta ora è capire se davvero ci sia oppure no un problema legato alla sicurezza e alla sovraoccupazione dei bus, così come evocato da alcuni.

Stando a un gruppo di mamme il problema c'è: la situazione, sostengono, è mutata in peggio, i nostri figli spesso viaggiano in piedi e non si usano più le cinture di sicurezza. E ancora: prima, con i privati, i nostri figli stavano seduti e allacciati, tutti. Pareri, va detto, espressi in modo un po' disarticolato sulle piattaforme social e mai riferiti direttamente né alla direzione di ARL né al Cantone, che, insieme alla Confederazione, affida i mandati di prestazione. Fatto sta che, si accennava, anche la politica, spesso incline a seguire gli umori del popolo, si è accodata al ‘sentito dire’ attraverso un'interrogazione socialista che chiede al Consiglio di Stato di esprimersi su questo e altri temi.

Noi, per capire meglio e trovare le spiegazioni del caso, siamo risaliti a monte, chiedendo lumi al direttore di ARL Damiano De Paris. Allora, direttore, come la mettiamo? «Va subito evidenziato che rispettiamo tutte le normative vigenti, che i bus non sono per nulla sovraffollati (le cifre lo dimostrano) e che le cinture di sicurezza in un servizio di linea come il nostro non è obbligatorio siano presenti sui bus. Si tratta di norme federali, applicate in tutta la Svizzera quando, appunto, si parla di servizio di linea». Ecco, forse il primo distinguo da fare, e che con ogni evidenza così chiaramente non è stato comunicato alle famiglie, è che il servizio di linea ha delle regole diverse da quello del privato: questo è obbligato a proporre solo posti seduti e con cinture di sicurezza (che vanno allacciate), l'altro no. «In un servizio di linea non è ipotizzabile perché farebbe perdere troppo spazio e comporterebbe l'uso di un numero maggiore di veicoli. Ma ciò non significa che non si ponga attenzione sulla sicurezza oppure che si costringa l'utente a viaggiare in piedi. E neppure che manchino controlli. Ne abbiamo svolti diversi e ne faremo ancora, proprio per verificare che tutto vada bene. Lo spazio c'è, basti dire che gli allievi sono 230 e i posti a disposizione sui nostri bus sono in totale 320».