Due anni e 9 mesi al truffatore incallito

A processo oggi – mercoledì – presso le Assise criminali di Lugano, un commerciante di automobili 51enne è stato condannato a 2 anni e 9 mesi da scontare per ripetuta truffa e appropriazione indebita. In oltre 30 anni di attività, l’uomo ha commesso ben 32 raggiri ai danni dei propri clienti (fra cui anche 2 sue fidanzate), per una somma complessiva di alcune centinaia di migliaia di franchi.

Come riportato dalla RSI, Il truffatore agiva soprattutto tramite la compravendita di auto usate, che poi non consegnava agli acquirenti una volta ricevuto il pagamento.

Fra un mese circa un mese l’uomo ritornerà in aula questa volta come accusatore privato, in quanto presunta vittima nel quadro del processo per il sequestro di persona di Dalpe.

(Red)