Due arresti per droga a Lugano

In manette un 68enne svizzero che nascondeva alcuni kg di marijuana e hashish in casa e un 32enne albanese che spacciava eroina nei pressi dell'Università.

Un 68enne svizzero domiciliato nel Luganese è finito in manette domenica scorso con l'accusa di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti e sospetta guida in stato di inattitudine. L'uomo, alla guida di un furgone con targhe ticinesi, è stato fermato dalle Guardie di confine nel corso di un posto di controllo a Madonna del Piano in possesso di alcune decine di grammi di hashish. La successiva perquisizione del suo domicilio, effettuata da agenti della Polizia cantonale e dal reparto cinofilo delle Guardie di confine, ha permesso di rinvenire alcuni chili di marijuana e hashish. Lo comunicano oggi, giovedì, il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

Sempre negli scorsi giorni, è stato arrestato a Lugano un 32enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'università da agenti della Polizia della città di Lugano unitamente ad un suo acquirente. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire alcune decine di grammi di eroina. Dopo l'interrogatorio l'uomo è stato arrestato. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Margherita Lanzillo.

(Red)