Due arresti per rapina a mano armata

In manette sono finiti due marocchini di 39 e 36 anni residenti in provincia di Bergamo che stanotte hanno prima minacciato e derubato due donne e poi tentato un'altra rapina.

Questa notte, poco prima delle 3, sono stati arrestati due cittadini marocchini di 39 e 36 anni residenti in provincia di Bergamo. Questi ultimi sono i presunti autori di una rapina a danno di due donne, minacciate con un coltello, avvenuta poco dopo le 2 in via Molinazzo a Lugano, nonché di una tentata rapina a danno di una donna in zona lungolago.

Nell'ambito del dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale, i due autori sono stati successivamente fermati in Riva Caccia da agenti della Polizia della città di Lugano, mentre si trovavano a bordo di una vettura di piccola cilindrata con targhe italiane. Dopo l'interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale sono stati arrestati.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di rapina. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Si invitano eventuali testimoni nonché la vittima della tentata rapina a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

(Red)