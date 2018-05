Due nuove case anziani a Caslano e Losone

Previsti dal Governo due contributi unici a fondo perso, per un totale di quasi 15 milioni, a due fondazioni per creare 70 posti letti nel Malcantone e 60 nel Locarnese.

Il Consiglio di Stato ha licenziato, nella sua seduta odierna, due messaggi concernenti la concessione di due contributi unici a fondo perso, a due fondazioni, per le opere di realizzazione di due nuove case anziani, una a Caslano e l'altra a Losone. I due progetti permetteranno di far fronte all’attuale fabbisogno di posti letto in casa anziani nel comprensorio del Malcantone e del Vedeggio, nonché nel Locarnese.

Il progetto a Caslano

Il primo contributo, di 7,655 milioni di franchi, alla Fondazione Ricovero Malcantonese, Giovanni e Giuseppina Rossi di Croglio, per le opere di realizzazione della Nuova Casa anziani Malcantonese a Caslano. L’iniziativa del Consiglio di Stato prevede la realizzazione di una struttura comprendente 70 posti letto così composti:

60 posti dedicati a soggiorni di lunga degenza, di cui 6 all’interno di un reparto denominato Oasi di cura, specializzato nella presa a carico di casi di demenza in fase avanzata

8 posti destinati a un’unità abitativa protetta (reparto Alzheimer)

2 posti per soggiorni temporanei Nella struttura è anche prevista la creazione di un centro in grado di accogliere ambulatorialmente una decina di pazienti con problemi cognitivi e/o comportamentali.

Il progetto mira in particolare a far fronte all’attuale fabbisogno di posti letto in casa per anziani nel comprensorio del Malcantone e Vedeggio, dove si registra un numero di posti al di sotto della media cantonale, rispetto alla popolazione anziana domiciliata. Esso permette inoltre di tenere conto dell’evoluzione dei bisogni, prevedendo unità abitative specifiche per utenti colpiti dal morbo di Alzheimer e l’adeguamento della struttura alle necessità delle persone anziane affette da demenze senili.

Il progetto a Losone

Il secondo contributo, di 7,255 milioni di franchi, è destinato alla Fondazione patrizia, per le opere di realizzazione di un Centro polivalente per anziani a Losone. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura socio-sanitaria per l’accoglienza di persone anziane e persone affette da disturbi cognitivi (Alzheimer) della capacità totale di 60 posti letto, in sinergia con l’esistente struttura di appartamenti protetti. In particolare, la nuova struttura comprenderà:

Due reparti per soggiorni di lunga degenza, per un totale di 48 posti letto (di cui 3 posti dedicati ai soggiorni temporanei);

Un’unità abitativa protetta (reparto Alzheimer) con 12 posti letto.

La nuova struttura, oltre all’esercizio delle cure necessarie, vuole favorire lo svolgimento della vita sociale degli ospiti e il mantenimento della loro indipendenza, prevedendo quindi degli spazi adeguati a persone con particolari bisogni (esempio: disturbi nell’orientamento), servizi comunitari accessibili e spazi collettivi sia all’interno che all’esterno.

Le due iniziative sono in sintonia con la vigente pianificazione settoriale: Pianificazione 2010-2020 della capacità d’accoglienza degli istituti per anziani nel Cantone Ticino, approvata dal Gran Consiglio in data 23 settembre 2013 e con gli intenti cantonali indicati nelle Linee direttive 2015-2019, Prima parte, “Bisogni della popolazione e sfida demografica” area d’intervento 2.4 “Servizi e prestazioni per anziani e invalidi”.

(Red)