"È l’opera di Dio che siamo qui a celebrare!"

Tanti fedeli sono arrivati da tutto il Ticino per tornare, dopo 7 anni, finalmente, nella Cattedrale di Lugano e partecipare alla solenne celebrazione della Dedicazione del nuovo altare, con la reposizione delle reliquie dei patroni della Diocesi (S. Carlo Borromeo, S. Ambrogio e S. Abbondio, e i beati Pietro Berno e Nicolò Rusca).

Il vescovo Valerio Lazzeri ha presieduto la funzione: per lui è stata la prima celebrata da vescovo nella Cattedrale della sua Diocesi. Alcuni vescovi svizzeri hanno partecipato alla Messa, primo tra tutti il presidente dalla CVS, mons. Morerod. Accanto a mons. Lazzeri hanno celebrato il vescovo emerito Pier Giacomo Grampa durante il cui episcopato sono iniziati i restauri e l'altro presule emerito di Lugano, monsignor Ernesto Togni. Presenti anche il Nunzio in Svizzera, monsignor Thomas Gullickson e monsignor Cantoni, vescovo di Como. Imponente il numero di sacerdoti, provenienti da tutte le parrocchie del Ticino.

“Quello che stiamo vivendo è un momento di emozioni intense e anche di soddisfazione, ma soprattutto di vivo fervore”, ha detto mons. Lazzeri all’omelia. “È una vera e propria grazia del Signore, che siamo chiamati a cogliere con intelligenza e disponibilità. Abbiamo benedetto la nuova cattedra e il nuovo ambone, consacreremo il nuovo altare. Questa è la nostra casa! Qui la Chiesa che è a Lugano si riconosce a casa!”. Il vescovo ha proseguito sottolineando il senso della dedicazione dell’altare: “Siamo qui per riscoprire, con gioia e gratitudine immensa, come, avvicinandoci liberamente al Signore, 'pietra viva', di cui il nuovo altare consacrato è segno efficace, siamo costruiti anche noi “come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo”. Ed ha precisato: "Anche se siamo contenti che siamo riusciti a portare a termine il restauro, è principalmente l’opera di Dio che siamo qui a celebrare!”.

La celebrazione si è composta di gesti significativi e commoventi, magnifica la parte musicale diretta dal maestro Robert Michaels. Da sottolineare la presenza del picchetto d'onore della Guardia Svizzera Pontificia e di numerosi scout che hanno assicurato un impeccabile servizio d'ordine.

Alla fine della celebrazione il Nunzio in Svizzera ha letto un messaggio di saluto e augurio inviato dal Segretario di Stato Vaticano cardinale Parolin a nome del Santo Padre alla Diocesi di Lugano per la felice occasione.

La Messa è stata trasmessa dalla RSI in diretta ed era possibile seguirla anche grazie ad uno schermo gigante anche davanti alla Curia.

Domani, domenica, dopo una mattinata di visite guidate, nel tardo pomeriggio a far da padrone in San Lorenzo sarà la musica di Claudio Monteverdi, interpretata dai Solisti e il Coro della RSI, da I Barocchisti, l’ensemble More Antiquo e da Concerto Palatino diretti da Diego Fasolis.

(C.V.)