"È successo tutto in un attimo"

“Mi si è avvicinata con una scusa poi un colpo al gomito, un bacio sulla guancia e del mio braccialetto d’oro neanche l’ombra!” A parlare è una delle vittime del cosiddetto trucco della catenina - sul quale un'inchiesta della Polizia cantonale ha portato all'arresto di quattro giovani di nazionalità rumena, due ragazze e due ragazzi (Vedi Articoli correlati) - la signora M. B. di Lugano. Di anni ne ha 88 e, com’è normale alla sua età, si porta appresso qualche acciacco. Per camminare si serve dell’aiuto di un bastone e la vista non è più quella di una volta. La signora è comunque ancora completamente autosufficiente e venerdì 30 giugno si è recata come d’abitudine dal parrucchiere e poi in edicola per acquistare il giornale. “Stavo rientrando a casa verso le 11.40 - ci racconta l’anziana - quando mi sono trovata al semaforo di Via Lucchini, dove una giovane donna si è avvicinata al mio fianco, dicendomi che stava cercando lavoro e se per aiutarla potevo scriverle il nome della via dove ci trovavamo. Ha tirato fuori carta e penna, mentre continuava a ripetermi come ero bella con i capelli appena sistemati, sembrava gentile”, continua l’anziana. “Stavo cercando di scrivere il nome della via quando mi sono accorta che sul foglietto c’era già uno scarabocchio, ma non ci ho fatto troppo caso. Tenevo la borsetta e il giacchettino in una mano, cercando di reggere anche il bastone per poter scrivere. In quel momento la ragazza mi ha dato tre colpi al gomito, ma non mi ha fatto male: non mi ha lasciato neanche un segno. Ma anche ciò che stavo scrivendo io si è trasformato in uno scarabocchio. Poi mi ha dato un veloce bacio sulla guancia per ringraziarmi e si è allontanata”. M. B. è poi tornata a casa e solo una volta varcato l’uscio si è accorta del furto.

Il braccialetto rubato era d’oro ma non è il costo a interessarle, quanto il suo valore affettivo: “L’ho portato tutti i giorni della mia vita da quando, sposina, l’ho ricevuto in dono: era il lontano 1953”. La signora si è poi recata in Polizia, dove gli agenti l’hanno informata che quello stesso giorno, nel giro di mezz’ora, altri due anziani erano stati derubati con lo stesso trucco, sempre a Lugano. A una signora era stata sfilata la collana, a un signore invece l’orologio. “Mi sono sentita un’ingenua”, conclude un po’ commossa la nostra interlocutrice, “ma non pensavo che ci potesse essere un modo tanto veloce per compiere un gesto così. Continuo a chiedermi come quella ragazza ci sia riuscita!”.

(CNACA)