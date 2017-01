Ecco come riavere un po’ di silenzio

Domani il ministro Zali illustrerà al Mendrisiotto le nuove priorità per la presentazione dei catasti del rumore, necessari per avviare i progetti concreti.

di Giacomo Paoloantonio

La lotta al rumore ricomincia adesso. Infatti, come è stato annunciato pochi giorni fa, il Dipartimento del Territorio, nella persona del ministro Claudio Zali, domani presenterà nel Mendrisiotto la nuova strategia per il risanamento fonico delle strade ticinesi, partendo con l’illustrazione della road map per il distretto più a sud. Per determinare lo stato acustico attuale e procedere con i risanamenti fonici delle strade è indispensabile poter disporre di un catasto del rumore stradale che permetta di definire in dettaglio la situazione relativa a questo tipo d’inquinamento. I primi dati sono stati svelati dal Consiglio di Stato con la richiesta di un credito quadro netto di 11 milioni di franchi (e un’autorizzazione di spesa di 15 milioni) per l’esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali (nel periodo 2016-2019), già approvato dal Gran Consiglio in novembre.

Il precatasto 2016

Il Cantone è proprietario di circa 1.050 km di strade cantonali che, insieme alle strade nazionali (circa 160 km) ed alle strade comunali più trafficate (circa 150 km), sono considerate le fonti di rumore più presenti e diffuse sul territorio, in quanto toccano in modo pesante e capillare la popolazione. La continua e crescente richiesta d’intervento al Cantone, da parte dei cittadini, è un segno evidente di una situazione di disagio divenuta difficile da sostenere. All’inizio del 2016 è stata rivalutata la situazione delle immissioni foniche causata dalle strade attraverso l’elaborazione di un cosiddetto precatasto. A tale scopo si sono raccolti tutti i dati, aggiornati al 2016, necessari per calcolare le emissioni foniche (il rumore della strada alla fonte) dei singoli tratti stradali: traffico giornaliero medio (TGM), velocità di cartello, tipo di asfalto e pendenza. Sulla base di questi dati sono state calcolate le emissioni su tutto il territorio cantonale ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla rete stradale, tenendo conto della topografia, ma senza considerare gli edifici (il calcolo edificio per edificio sarà l’obiettivo del catasto del rumore vero e proprio).