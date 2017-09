Ecco i nuovi volti per il CdA dell'aeroporto

Il nuovo CdA dello scalo Luganese prende forma. Il PS Lugano ha scelto per sostituire il dimissionario Luca Bolzani, Raoul Paglia di Comano, l’analista finanziario già membro dei consigli di amministrazione di Bancastato e AMCO Fiduciaria SA. Una figura ritenuta idonea per il delicato ruolo che dovrà ricoprire come ci conferma Raoul Ghisletta, presidente della sezione di Lugano: «Abbiamo deciso di candidare Raoul per le sue indubbie qualifiche e competenze in ambito commerciale e finanziario che riteniamo siano necessarie per vigilare su una struttura che non deve assolutamente pesare sul bilancio comunale».

La Lega dei Ticinesi sembra invece puntare su Marco Bortolin, già consigliere comunale dell’Esecutivo cittadino. Al momento però non vi è alcuna posizione ufficiale in merito da parte dei vertici di Via Monte Boglia.

Il PLR ha invece deciso di proporre Robert Deillon, già direttore dell’aeroporto di Ginevra. Deillon vanta una decennale esperienza nel settore della gestione aeroportuale. Gruppo e sezione PLR, in una nota, si rallegrano della sua disponibilità convinti che le sue competenze e il suo percorso professionale saranno di grande supporto alla conduzione della società, rappresentando con imparzialità gli interessi degli azionisti.

(Red)