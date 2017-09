Ecco la ciclopista Canobbio-Tesserete

di Francesco Mirabella

Verrà inaugurata sabato 16 settembre la pista ciclopedonale Canobbio – Tesserete. Il Dipartimento del territorio, la Commissione regionale dei trasporti del Luganese e i Comuni di Canobbio e Capriasca hanno organizzato, per l’occasione, una festa popolare aperta a tutti per festeggiare la realizzazione di un’opera attesa da quasi 25 anni e che si snoda lungo il tracciato della ex ferrovia Lugano-Tesserete. Il progetto rientra nella strategia del Dipartimento del territorio e del Governo che mira a promuovere la mobilità lenta, poiché completamente staccato dalla strada cantonale e immerso nel verde, e alla valorizzazione del territorio con mezzi alternativi all’automobile privata.

Il percorso

Il progetto di pista ciclabile Canobbio - Tesserete fonda le sue origini da uno stimolo lanciato agli inizi degli anni '90 dalla Regione Valli di Lugano che propose la realizzazione di una pista ciclabile lungo il tracciato dell'ex ferrovia Lugano-Tesserete (che operò per circa 60 anni, e concluse la sua attività il 27 maggio 1967 a causa del cedimento del ponte Ganna, in territorio di Canobbio). Da Canobbio, dopo aver attraversato la strada cantonale, il percorso sale di quota per raggiungere il vecchio tracciato della ferrovia Lugano-Tesserete. Immediatamente a ridosso del limite della zona edificabile, in località "Ganna", la pista ciclabile s'immette nella fitta vegetazione del colle di San Bernardo. Immersi nella vegetazione si prosegue verso Sureggio. Da qui la pista ciclabile passa sulla strada asfaltata esistente, che serve le frazioni abitate fino a raggiungere la zona Limosni a Lugaggia. Dopo Limosni il tracciato riprende la vecchia linea del tram immettendosi nuovamente nel bosco fino ad incrociare la strada cantonale. Costeggiando, su strada esistente, il nucleo di Lugaggia verso valle, il tracciato s'immette nuovamente sulla vecchia linea del tram in prossimità del termine del paese fino a raggiungere le prime case di Tesserete.