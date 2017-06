Esce di strada e si scontra con una pianta

Mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 16:30, sulla strada Cantonale tra Origlio e Vaglio, è avvenuto un incidente della circolazione. Stando alle informazioni raccolte il conducente di una Ford immatricolata in Ticino, che circolava verso Tesserete, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo. Dopo essere uscita di strada l’auto è terminata in una scarpata contro alcune piante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure agli occupanti in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche i pompieri di Lugano per la messa in sicurezza della zona e gli agenti della Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)