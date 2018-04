Esposizione filatelica d'alto rango a Lugano

Dal 17 al 20 maggio 2018 si svolge a Lugano, presso il Centro Esposizioni di Viale Castagnola la NABALugano2018, l'esposizione filatelica più importante della Svizzera che ha luogo solo ogni 6 anni, equiparata alle grandi esposizioni internazionali.

Vengono esposte 178 collezioni in concorso più numerose collezioni fuori concorso per un totale di oltre 1'800 quadri d'esposizione. Si spazia dalla storia postale, alla filatelia tematica, all'aerofilatelia, alla filatelia classica antica e moderna: Un'occasione unica per ammirare il meglio della filatelia a 360 gradi.

Oltre a commercianti particolarmente competenti ci saranno, per la prima volta, anche periti per valutazioni, consulenze e perizie. Le Poste Svizzere e quelle dell'ONU di Ginevra emettono un francobollo speciale e sono a disposizione buste e cartoline commemorative. Al passo coi tempi viene offerta la possibilità di realizzare francobolli individuali - webstamp - con selfies scattati sul posto; ragazzi in tenera età (il più giovane ha 6 anni) espongono per la prima volta insieme con un adulto e senza badare a regolamenti e norme: "Bello è ciò che piace ai kids".

Nella ricorrenza del 175mo anniversario del l'emissione del primo francobollo svizzero a Lugano si presenta una carrellata dei primissimi (e rarissimi) francobolli svizzeri. Un viaggio filatelico attraverso il Ticino, filmati aziendali, un'occhiata ad altri campi di collezionismo (Napoleonica - con documenti mai visti -, ferromodellismo e Photographica stereoscopica) completano il quadro.

Numerose anche le proposte collaterali: ad esempio al Museo di storia naturale (biodiversità vista da ragazzi di 4a elementare con disegni e francobolli), mostra di Picasso nel nuovo centro culturale LAC ed escursioni architettoniche a Lugano completano il quadro delle proposte.

(Ats)