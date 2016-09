Ex municipale di Collina d'Oro indagato

L'uomo, pure ex vicecomandante del corpo di polizia locale, avrebbe acquistato 17 pistole con la carta del Comune, per poi rivendere le armi ad altri poliziotti.

È finito sotto indagine da parte della Magistratura un ex municipale e ex vicecomandante del corpo di Collina d’Oro per aver comperato 17 pistole utilizzando una carta intestata al Comune.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Ticino, l’uomo avrebbe utilizzato la carta in questione per beneficiare di uno sconto del 40% sugli acquisti. L’indagato avrebbe quindi utilizzato i propri soldi, per poi rivendere le armi a colleghi di altri corpi di polizia.

Nel frattempo l’ex municipale, che lo scorso aprile era stato eletto per il gruppo Lega/UDC/Indipendenti, ha cambiato domicilio.

L’uomo dovrà rispondere di truffa, falsità in documenti, abuso d’ufficio e violazione della legge sulle armi.

(Red)