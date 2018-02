Falso allarme sirene a Bosco Luganese

Falso allarme sirene questa notte a Bosco Luganese. Attorno alle 00.45 a causa di un guasto tecnico è entrato in funzione per errore il suono delle sirene, conferma il Dipartimento delle Istituzioni.

Il sistema di allarme ha continuato a riattivarsi a intervalli irregolari fino alle 3.15, quando gli operatori accorsi sul luogo sono riusciti a disattivare l’impianto.

Il problema è stato causato da un malfunzionamento tecnico che gli operatori del Cantone, del Comune e della Protezione civile di Lugano-Campagna sono riusciti a risolvere sul luogo.

"Saranno svolti una serie di accertamenti per appurare le esatte cause del guasto al sistema - fa sapere il Dipartimento delle Istituzioni - Si rammenta che la diffusione del segnale di allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare le istruzioni di comportamento o i comunicati ufficiali emessi dalla radio".

I passi da intraprendere in questi casi sono i seguenti: ascoltare la radio, attenersi alle disposizioni delle autorità, informare i vicini. Il Dipartimento delle istituzioni si scusa con tutta la popolazione residente nella zona per i disagi e assicura il massimo impegno per evitare il ripetersi della situazione.

