Festa dei vicini 2017, un altro successo

Nonostante il maltempo di venerdì 19 maggio anche quest’anno "La Festa dei vicini", che si è tenuta a Lugano, Massagno, Paradiso, è stata un grande successo. Quasi 1'300 cittadini hanno partecipato alle moltissime le feste organizzate in zone al coperto di palazzi, residenze, vie e case a schiera, nel segno della solidarietà di vicinato e dell’amicizia.

Alcune feste sono state annullate, ma molte sono state rinviate al fine settimana quando le condizioni meteo erano più favorevoli: "Segno che lo spirito della Festa dei vicini va oltre alla giornata stessa", ha commentato il Municipio di Lugano.

25 feste a Lugano...

A Lugano sono state 25 le feste, tra tavolate, aperitivi e cene in compagnia dei propri vicini di casa, in tantissimi quartieri: Breganzona, Centro, Pambio-Noranco, Molino Nuovo, Pregassona, Viganello, Cadro, Cureggia, Loreto, Carabbia, Gandria e Sonvico.

Hanno aderito anche associazioni, assemblee genitori e commissioni di quartiere. Per ogni festa sono state segnalate in media tra le 20 e le 40 persone, e in alcune feste fino a 100 persone.

... 5 a Massagno...

A Massagno sono state otto quest’anno le feste annunciate, cinque le feste effettivamente svolte e 3 le feste annullate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Circa 300 i partecipanti complessivi all’evento. Via Guisan, Via Selva, Via San Gottardo, Centro diurno La Sosta e Pro Massagno hanno accolto l’appello e organizzato la festa con i propri vicini: c’è chi ha organizzato un pranzo, chi un aperitivo ricco, chi una cena vera e propria.

Sempre nell’ambito della festa, la Pro Massagno ha organizzato l’aperitivo Ciao Estate al Salone Cosmo, con specialità etniche, accompagnate dalla musica e dai balli del gruppo Rancho Folclórico Regiões de Portugal.

... e 2 "festoni" a Paradiso

A Paradiso si sono annunciate due grandi feste in Via Ai Grotti, con una partecipazione di almeno 80 persone. Causa maltempo, la data dell'evento è stata spostata al giorno seguente. Gli organizzatori confermano che c'era una grande voglia di partecipazione e di fare festa da parte dei vicini coinvolti all'aperitivo serale.

