In festa per la riapertura della Cattedrale

Dopo sette anni di chiusura per restauro, con la Dedicazione del nuovo altare, sarà finalmente riaperta la Cattedrale di San Lorenzo. Per questa importante occasione sono previsti tre giorni di festeggiamenti da venerdì 13 a domenica 15 ottobre.

La Curia segnala al pubblico che durante la settimana dal 10 al 17 ottobre vi saranno particolari orari di apertura della Cattedrale e della Curia Vescovile.

Cattedrale

Venerdì sera ci sarà la cerimonia ufficiale di riapertura della Cattedrale, la quale sarà però solo su invito. La Cattedrale San Lorenzo sarà invece aperta al pubblico sabato 14 ottobre dalle 8.00 alle 12.30. Alle 9.30 è prevista la Celebrazione Eucaristica, che sarà anche trasmessa in diretta dalla RSI. I posti in Cattedrale sono limitati. Chi non riuscisse ad accedervi, potrà seguirla dallo schermo posto nel capannone allestito nei giardini vescovili.

Domenica 15 ottobre le porte apriranno alle 8.30 e sarà possibile seguire le visite guidate dalle 9 alle 12. La Cattedrale riaprirà poi alle 16.15 per il concerto delle 17.00 che sarà radiotrasmesso.

Curia vescovile

Per agevolare i lavori necessari per le celebrazioni della riapertura della Cattedrale, l’accesso veicolare alla Curia Vescovile e all’annesso autosilo non sarà possibile dal 10 ottobre al 17 ottobre 2017 compresi. Gli uffici della Curia Vescovile e l’Archivio diocesano saranno chiusi al pubblico il 12, 13 e 16 ottobre. Il 13 e 14 ottobre via san Lorenzo sarà accessibile solo ai residenti.

(Red)