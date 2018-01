Fiamme e denso fumo a Bedano

(LE FOTO) L'incendio è divampato in un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro in via d'Argine. A prendere fuoco sarebbe stata della polvere di ferro.

Sfoglia la gallery

Ha generato del denso fumo, l'incendio divampato giovedì, attorno alle ore 12, in uno stabilimento di un'azienda specializzata nella lavorazione del ferro situata in via d'Argine a Bedano.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media a prendere fuoco sarebbe stata della polvere di ferro, particolarmente ostica da spegnere, che ha generato del denso fumo nell'intero stabilimento.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno provveduto a spegnere il rogo e a ventilare in seguito i locali. Sempre in base alle nostre informazioni nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. A titolo precauzionale lo stabile è stato temporaneamente evacuato. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

(Red)