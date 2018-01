Fiamme in un appartamento a Lugano

(LE FOTO) Le fiamme sono divampate in una palazzina di Via Bagutti; una persona è saltata dalla finestra per mettersi in salvo; ancora ignote le cause del rogo.

Un incendio è divampato venerdì pomeriggio in un appartamento di una palazzina di due piani in via Bagutti a Lugano. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media sul posto, le fiamme sarebbero divampate in un locale dove si trovava una persona che, stando alle testimonianze, per mettersi in salvo sarebbe saltata dalla finestra ferendosi in modo apparentemente non grave.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno subito domato le fiamme e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. La Polizia ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso.

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato la propagazione delle fiamme, limitando i danni al solo locale interessato. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

(Red)