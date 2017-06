Fiamme in un deposito a Curio

I pompieri di Novaggio sono stati allarmati mercoledì mattina, attorno alle ore 7.45, per un incendio in un deposito di materiale a Curio, a lato della strada principale che conduce a Bedigliora. Prontamente intervenuti sul posto hanno provveduto a domare il rogo che si era generato nei pressi di una tettoia con macchinari e attrezzi vari. Al momento non sono note le cause che hanno generato l'incendio e sarà compito dell'inchiesta di Polizia stabilirle. Sempre in base alle informazioni in nostro possesso non si registrano feriti.

(Red)