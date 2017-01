In fiamme un negozio a Massagno

Un incendio è divampato in un negozio situato ai piedi di uno stabile in via San Gottardo. Il fumo ha invaso l'edificio, rendendo necessario evacuare l'edificio nelle prime ore della mattina.

Un incendio è divampato intorno all'1.45 di domenica mattina in una palazzina di via San Gottardo al civico 108 a Massagno dove, i pompieri di Lugano, intervenuti in forze, hanno trovato completamente in fiamme un negozio di informatica situato al pian terreno.

A causa del rogo l'edificio è stato invaso dal denso fumo che si è propagato a tutta la struttura e a due palazzine adiacenti, rendendo necessario l’evacuazione dei 18 inquilini. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze, un’automedica e veicolo comando e del SAM. In un primo tempo gli sfollati sono stati accolti negli ufficio della Polizia Ceresio Nord dove sono stati visitati dai sanitari.

Per quattro di loro, quelli che hanno respirato maggiormente fumo, si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Stando alle informazioni in possesso di Rescue Media nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi. Gli sfollati in seguito sono stati trasferiti presso il rifugio di Cornaredo della protezione Civile di Lugano Città. I pompieri sono riusciti a domare il rogo attorno alle ore 03:30 e al momento non sono note le cause che l’hanno generato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale e di quella Comunale. Via San Gottardo è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di spegnimento. Sarà compito degli esperti della Scientifica ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le persone evacuate in mattinata hanno fatto ritorno ai propri appartamenti. Secondo il proprietario del negozio, intervistato dalla RSI, si tratterebbe di un incendio di origine dolosa, poiché le videocamere di sorveglianza avrebbero immortalato un uomo mentre dà fuoco a dei cartoni nei pressi dello stabile. La Polizia tuttavia non si è ancora espressa in merito.

