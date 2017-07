Finiti i lavori nella galleria San Salvatore

Si concludono in questi giorni i lavori per chiudere la falla creatasi lo scorso 8 giugno nel paramento della galleria Melide Grancia (vedi Articoli correlati), come pure gli interventi di prima urgenza per evitare il ripetersi di un simile evento. Iniziati la sera del cedimento, i lavori notturni hanno riguardato anzitutto l’esecuzione a titolo preventivo di oltre 600 fori di drenaggio in entrambe le canne, per fare in modo che l’eventuale acqua infiltrata dietro il rivestimento della galleria possa defluire con maggiore facilità e senza generare fenomeni di sovrappressione. Parallelamente è inoltre stata avviata un’indagine delle diverse componenti della galleria, mediante dei rilievi visivi, con apparecchiature laser e georadar. I dati raccolti consentiranno di allestire una mappatura completa di tutta la galleria e di individuare le eventuali zone che dovranno ancora essere oggetto di approfondimenti. Inoltre, al suo interno sono stati installati diversi piezometri che misurano il carico idraulico sull’insieme dell’opera nonché dei geofoni che individuano eventuali movimenti anomali della roccia. Prima dell’inverno si lavorerà ancora per migliorare la raccolta dell’acqua presente in galleria, onde evitare l’eventuale formazione di ghiaccio nei periodi freddi.

(Red)