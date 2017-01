Frode nei cieli del Luganese

Una società con sede nella regione avrebbe utilizzato 4 velivoli immatricolati all'estero per effettuare diversi voli interni vietati.

Le autorità doganali elvetiche hanno reso noto di aver condotto un’inchiesta penale a carico di una società con sede nel Luganese, attiva nel trasporto aereo. L’inchiesta condotta dall’antifrode è partita su segnalazione degli uffici doganali di Samedan e del Vedeggio circa dei presunti trasporti interni vietati (cabotaggio), effettuati con aeromobili immatricolati all'estero.

La perquisizione, l'analisi dei documenti cartacei e informatici sequestrati nonché gli interrogatori delle persone coinvolte hanno permesso di accertare che la ditta implicata ha impiegato a torto due velivoli immatricolati all’estero per effettuare almeno 24 trasporti interni vietati.

La società ha inoltre utilizzato ulteriori due velivoli, uno acquistato in leasing e l'altro noleggiato, per trasporti nazionali ed internazionali senza annunciarli alle autorità per il corretto trattamento doganale.

L'antifrode ha proceduto quindi allo sdoganamento a posteriori dei 4 velivoli il cui valore complessivo ammonta ad oltre 25 milioni di franchi. I tributi da recuperare (IVA e dazio) superano i 2 milioni di franchi. Per le infrazioni commesse a carico della società, è stato emanato un decreto d'accusa. La sanzione penale sarà decisa dalla Direzione generale delle dogane.

