Fumo in un appartamento a Paradiso

(LE FOTO) Il principio di incendio, sviluppatosi attorno alle 11 in via Zorzi, è stato domato sul nascere dai pompieri.

Un principio di incendio è divampato mercoledì mattina, attorno alle ore 11:00, nella cucina di un palazzo in via Zorzi a Paradiso. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo sul nascere. In seguito hanno liberato i locali dal fumo che si era generato. Sono giunti sul luogo anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma, stando alle informazioni raccolte, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Infatti, al momento del sinistro, nessuno era all’interno del appartamento.

Sul posto gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso oltre agli agenti della Comunale.

(Red)