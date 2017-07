Funicolare degli Angioli, quo vadis?

Con la realizzazione del Lugano Arte e Cultura (LAC) la centenaria e pregevole struttura della funicolare degli Angioli, che un tempo collegava il quartiere di Loreto alla riva del lago e che è in disuso da ormai trent’anni, si pensava potesse vedere una nuova luce o che perlomeno potesse tornare ad essere un’attrazione cittadina. Così non è stato, almeno per il momento, e questo nonostante le intenzioni espresse dall’Esecutivo cittadino e le diverse sollecitazioni ricevute in merito. Non ultima quella del consigliere Giovanni Albertini che aveva sollecitato il Municipio proprio sul futuro della funicolare tramite un’interrogazione, alcuni mesi orsono. Anche sui social, oramai uno strumento di comunicazione diffuso che permette a tutti di esprimere pubblicamente il proprio pensiero-dissenso-assenso, sono rimbalzati i malumori per la situazione stagnante venutasi a creare. Già, perché così com’è - in buona sostanza - la situazione non è particolarmente apprezzabile. Una parte della Città tanto pregiata meriterebbe un altro tipo di attenzione. Occorre, secondo gli utenti, trovare delle alternative per portare avanti un progetto importante come quello della rivalorizzazione di un tratto che, grazie alla realizzazione del LAC, è diventato di fondamentale importanza dal punto di vista strategico e urbanistico.

Un pezzo di storia

La funicolare è un reperto di archeologia industriale, che nel 2011 l’Ufficio federale della cultura ha inoltre inserito nell’inventario svizzero degli impianti a fune di valore storico. Entrata in servizio nel lontano 1913, fu da sempre molto usata dagli utenti. A causa del forte calo dei passeggeri, nel 1986, la Città decise di sospendere il servizio ripromettendosi, già allora, di riqualificare l’area. Una cosa è certa: ai luganesi, e probabilmente anche a molti turisti, piacerebbe che la funicolare degli Angioli potesse ritornare in servizio. O comunque, se la carrozza non dovesse per forza tornare a fare su e giù come un tempo, a tutti starebbe a cuore un recupero dell’antico impianto di risalita, persino con una destinazione d’uso diversa da quella originale.

La posizione della Città

Una questione che si trascina da tempo e alla quale l’Esecutivo presta la dovuta attenzione, almeno nelle intenzioni, ma al momento tutto tace. Abbiamo interpellato al riguardo Cristina Zanini Barzaghi, titolare del Dicastero immobili, «Negli anni scorsi si era deciso di eseguire un restauro storico il cui costo, però, è davvero importante considerando anche la gestione. Nel 2013, con l’insediamento del nuovo Municipio, il dossier è rimasto fermo poiché altre priorità più importanti hanno assorbito il nostro lavoro. Di recente il Cantone ha inserito quest’area quale bene culturale, per cui l’unica soluzione praticabile sarebbe rimetterla in funzione esattamente come era una volta. Occorre quindi confrontarsi con questa realtà e valutare le possibili soluzioni partendo dal presupposto che, quanto meno a breve, non si risolverà la questione». Insomma, tutti d’accordo nel dire che la funicolare così com’è non piace. Poi, per le soluzioni di vedrà..

MIRA