Funicolare degli Angioli verso il ripristino

Il Municipio di Lugano ha concesso un credito di investimento di 36mila franchi per il coordinamento del mandato di studio in parallelo volto allo sviluppo del comparto Funicolare degli Angioli a Colombo+Casiraghi Architetti SA di Lugano.

Il futuro del comparto e della struttura della funicolare degli Angioli è da tempo oggetto di riflessione e la decisione odierna dell'Esecutivo rappresenta di fatto l'avvio della procedura volta idealmente a rimettere in funzione la funicolare e a definire e sviluppare i contenuti del comparto, valorizzando in particolare la stazione superiore e l'area circostante.

Lo sviluppo dell'infrastruttura, infatti, dovrà tenere conto di diversi interessi, quali la tutela e la valorizzazione del bene culturale, il potenziale turistico, il collegamento di mobilità lenta tra piazza Luini, il parco del Tassino e la stazione, l'entrata del parco del LAC, le destinazioni della torretta intermedia e dell'arrivo della funicolare, la valorizzazione tecnica dell'impianto a fune, a altro ancora.

Il Municipio cittadino ha pertanto deciso di approfondire tutti questi temi adottando la procedura del mandato di studio in parallelo (secondo la norma SIA 143), che permetterà di identificare soluzioni funzionali e architettoniche percorribili e disporre delle indicazioni di massima sui costi di realizzazione e di esercizio della funicolare. Il mandato di studio in parallelo, destinato a team composti da diversi professionisti, sarà coordinato da Colombo+Casiraghi Architetti SA di Lugano. Lo studio di architettura accompagnerà i servizi cittadini e i loro consulenti durante lo svolgimento di tutta la procedura.

Non appena sarà possibile quantificare l'operazione, il Municipio allestirà un messaggio all'attenzione del Consiglio Comunale per lo stanziamento del credito per lo svolgimento del mandato di studio in parallelo. L'Ufficio dei beni culturali e l'Ufficio federale della cultura sono stati coinvolti e sono disponibili a entrare nel merito di una partecipazione ai costi per il restauro della funicolare e per la sua messa in esercizio.

