Fuoristrada e a testa in giù sulla A2

Oggi poco prima delle 5 in territorio di Torricella, un 44enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava sull'autostrada A2 in direzione nord. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo dell'auto, una Range Rover, che è uscita di strada a destra. Dopodiché ha urtato il guardrail e una cabina SOS per poi oltrepassare la rete metallica, terminando la sua corsa sul tetto a lato della strada cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 44enne ha riportato leggere ferite.