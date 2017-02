Furgone in fiamme sull'A2 a Rivera

(LE FOTO) Il conducente del veicolo, che trasportava travi di legno, si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito a mettersi in salvo.

Un furgone che trasportava travi di legno ha preso fuoco oggi, giovedì, sull'A2 in zona Rivera. Il conducente, che circolava in direzione sud, si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito a fermarsi in corsia di emergenza e abbandonare il veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo. Il traffico in direzione sud è stato temporaneamente bloccato dalla Polizia Cantonale. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.

(Red)