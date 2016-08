Furgone sottosopra: nessun ferito

Si è risolto con un grande spavento e contusioni leggere per i due occupanti, l’incidente accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 14:15, in via di Pradon a Vico Morcote. Il conducente di un piccolo fuoristrada immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, terminando in una scarpata rovesciato sul tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano ed i pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza l’auto. I due occupanti, dopo le prime cure, sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.

(Rescue Media)