Gendarme si ferisce allo stand di tiro

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 13, una 33enne gendarme della Polizia cantonale stava effettuando un'esercitazione, nell'ambito dei regolari corsi di mantenimento di tiro, presso uno stand nel Luganese.

Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è ferita accidentalmente con la sua arma di ordinanza, senza concorso di terzi e riportando una seria ferita ad una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale.

(Red)