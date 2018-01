"Gestioni Immobili: con le nomine ci si ricasca?"

Tiziano Galeazzi, con altri tre colleghi, ha inoltrato al Municipio di Lugano un'interrogazione inerente la nomina di ottobre riguardante la posizione di responsabile della Divisione gestione e manutenzione immobili presso il Dicastero Immobili della Città di Lugano. Come da noi anticipato, sulla nomina pende un ricorso da parte di un concorrente scartato.

"I motivi riportati dalla stampa, riguardanti il ricorso, sembrano non lasciar alcun dubbio sul fatto che la persona scelta non abbia tutti i requisiti richiesti nel bando di concorso. Ovviamente non si conosce il testo integrale del ricorso e neppure le qualità (CV) della funzionaria dirigente promossa".

Qui potrete trovare il testo integrale della mozione e "le domande poste al Municipoio al fine di far luce sulla question e di evitare pasticci come fu con l’assunzione della responsabile degli eventi al LAC all’inizio del 2015".

(Red)