In Gran Consiglio le manovre per l'aeroporto

di Giacomo Paolantonio

È rimasta inevasa a Palazzo delle Orsoline per almeno sei anni e mezzo, ma ora sta iniziando le manovre di decollo l’esame in Gran Consiglio su una mozione del 2011 dei leghisti Lorenzo Quadri e Stefano Fraschina in cui si chiedeva al Consiglio di Stato, già allora, di allestire una richiesta di credito di 10 milioni di franchi per «investimenti urgenti e necessari» per Lugano Airport e per garantirgli una «crescita significativa dell’attività». A ciò si aggiungeva la richiesta dei mozionanti di una «presa a carico urgente da parte del Consiglio di Stato del dossier inerente alla possibilità, di vitale importanza per lo scalo, di allungamento della pista, sbloccando e di conseguenza deliberando tale opera».

Di acqua sotto i ponti nel frattempo n’è passata parecchia, tanto che nel 2015 lo scalo per la prima volta era riuscito a chiudere i conti in positivo e con i passeggeri in crescita, mentre per il 2017, quando saranno fornite le cifre, ci sarà verosimilmente di che recriminare e preoccuparsi, a causa del fallimento della compagnia aerea ticinese Darwin, che di sicuro ha lasciato dei debiti nei confronti dell’aeroporto.