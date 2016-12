Grave incidente sull'A2 a Bedano

Un veicolo con targhe italiane è uscito di strada mentre circolava in direzione nord, ribaltandosi. Feriti i tre occupanti fra cui un 22enne in condizioni gravissime.

Un grave incidente si è verificato sabato mattina poco dopo le 06:15 sull’autostrada A2 in direzione nord, all’altezza di Bedano. Stando alle prime informazioni raccolte sul luogo, il conducente di una Seat immatricolata in Italia ha perso il controllo del veicolo – forse per un colpo di sonno – uscendo di strada terminando nell’adiacente scarpata ed andando ad urtare un manufatto di cemento per lo scolo dell’acqua.

A causa del violento impatto l’auto si è rovesciata su tetto ed i tre occupanti, membri della stessa famiglia, sono rimasti intrappolati nelle lamiere. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze, due automediche ed il veicolo comando oltre ad una terza ambulanza del SAM di Mendrisio. Per estrarre i feriti dalla lamiere si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Lugano con la pinza idraulica.

I due occupanti seduti ai posti anteriori avrebbero riportato ferite di media gravità mentre il passeggero posteriore, un giovane, avrebbe riportato ferite giudicate gravi dai soccorritori. La sua vita sarebbe in pericolo. Dopo le prime cure i tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso.

Si segnalano alcuni rallentamenti sul tratto autostradale in questione, dove il traffico è stato deviato su una sola corsia.

(Red)