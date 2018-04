Hangar o no? Spunta un'ipotesi "privata"

Spunteranno hangar come funghi all’aeroporto di Lugano? Ovviamente, si tratta di un’esagerazione, di un’iperbole anche un pochino provocatoria. Per ora non sta spuntando alcunché, ma un fondo di verità, in un contesto in continuo divenire, comunque c’è. E allora perché non pensare positivo? E, provocazione numero 2, se la soluzione già ci fosse?

Il preambolo è noto: la Città di Lugano, allo scopo di rilanciare uno scalo sempre più avviluppato su se stesso e in preda al dubbio, vorrebbe mettere sul piatto anche una discreta quantità di milioni da destinare ad alcuni hangar. Deciderà il Legislativo a breve. Strutture oggettivamente vitali per un aeroporto: prevederne uno sviluppo prescindendo da esse è pura utopia, non fosse altro per una questione di praticità. Insomma, senza nuovi spazi, consoni e all’altezza della situazione, ben difficilmente qualcuno sarà invogliato a diventare stanziale a Lugano Airport e anche chi ora ne fa capo potrebbe storcere presto il naso. Non solo gli aeroplani vanno posteggiati e sistemati in un luogo specifico, ma occorre anche creare spazi ad hoc per le riparazioni puntuali e occasionali.

Ieri sera il tema è tornato d’attualità anche nel corso della seduta del lunedì della Commissione della gestione, ma ne riferiamo a parte. Qui parliamo invece di una novità (presunta o concreta è tutto da vedere) emersa nelle scorse ore, ma alla quale si starebbe lavorando da tempo dietro le quinte, stando almeno a quello che abbiamo appreso: ebbene, questa novità consisterebbe nel fatto che gli hangar, diciamo così, “pubblici” potrebbero avere un concorrente privato. Si tratterebbe, appunto, di uno o più hangar di proprietà di un privato che portano in dote un paio di interessanti atout: prima di tutto sono già disponibili e autorizzati dal Cantone, poi si prestano perfettamente ad assolvere anche compiti di officina.

(GAB)