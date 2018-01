Hotel Eden, si interroga il Governo

Oltre a doverlo già fare nell’ambito della procedura in corso per la domanda di costruzione, ora il Consiglio di Stato dovrà esprimersi pubblicamente, davanti al Gran Consiglio, sul progetto del nuovo Hotel Eden di Paradiso, che verrà costruito dopo aver abbattuto l’attuale. Infatti la deputata Sara Beretta Piccoli (PPD) ha deciso di inoltrare un’interpellanza sul progetto, con l’auspicio che il Governo tenga in debito conto degli aspetti paesaggisti e ambientali dell’opera, che toccherà anche le rive del lago.

Beretta Piccoli ha preso di mira in particolare una sorta di zattera che è visibile in alcuni rendering e ha sostenuto che, in generale, «diversi cittadini sono insorti inoltrando le proprie lamentele al Municipio riguardo l’invasività del progetto, ed in particolare per quanto attiene la superficie lacustre, che verrebbe così ancora una volta sacrificata sull’altare di investimenti milionari».

Motivo per cui la deputata PPD ha domandato all’Esecutivo cantonale quale sarà l’impatto ecologico del nuovo Eden e a che punto è la trattazione della domanda di costruzione, avanzando il dubbio che la costruzione di questo nuovo manufatto a ridosso del lago potrebbe essere «un altro ostacolo per la restituzione delle rive al pubblico».

(Red)