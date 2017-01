I candidati PPD al Municipio di Paradiso

La municipale uscente Fulvia Guglielmini, il consigliere comunale Lorenzo Kneschaurek, il presidente della sezione Paolo Ghezzi e Daniele Ghezzi. Questi sono i quattro candidati con cui il PPD di Paradiso intende affrontare le nuove elezioni nel Comune affacciato sul Ceresio, dopo il terremoto causato dal ricorso del gruppo Lega/UDC/Indipendenti sulle irregolarità emerse nella modalità di spoglio delle schede nel corso dell’ultima tornata delle elezioni comunali, lo scorso aprile.

Storicamente Paradiso è una roccaforte del PLR, in cui predominano, nell’Esecutivo, il sindaco Ettore Vismara e altri tre municipali liberali radicali. Inoltre in Municipio – ormai relegato a meri compiti amministrativi in attesa del voto riparatore la prossima primavera - attualmente siedono un leghista, un socialista e, per l’appunto, un PPD. «Il nostro obiettivo - ha sostenuto Paolo Ghezzi - non è quello di mantenere solamente il nostro seggio in Municipio, bensì di aumentare la nostra rappresentanza sia nell’Esecutivo sia in Consiglio comunale. È vero che i litiganti sono due (Lega e PLR ndr), ma non bisogna dimenticare che i partiti sono quattro». Dunque, ha concluso Ghezzi, «il PPD di Paradiso ha presentato dei candidati di grande qualità.

Si tratta di una lista giovane, con una buona presenza femminile. I candidati sono tutti ben qualificati ed attivi in vari ambiti oltre che nel volontariato. Il gruppo è inoltre molto attaccato al territorio e allo stesso Comune, essendo quasi tutti nati e cresciuti a Paradiso. La lista è molto simile a quella presentata alle elezioni comunali di aprile 2016, ma sono state apportate alcune modifiche per rinforzarla ulteriormente». Si voterà il 2 aprile, in concomitanza col turno differito che era già stato deciso dal Consiglio di Stato per il primo voto in cui saranno eletti i primi rappresentati della Grande Bellinzona e del nuovo Comune di Riviera.

(red)