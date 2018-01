I dipendenti di SIX incrociano le braccia

Mobilitazione dei dipendenti di SIX Payment questa mattina, lunedì, a Bedano, dove alle 8 tutti i 75 gli impiegati hanno iniziato a protestare contro la chiusura della sede di bedano. Il sit-in, che durerà fino alle 10.00, è sostenuto dall'Associazione svizzera degli impiegati di banca ed è stato deciso lo scorso 25 gennaio durante l'assemblea del personale.

La protesta come si legge nella risoluzione votata dall'assemblea, vuole rispondere al "comportamento dei vertici di SIX, che hanno rilevato l'attività proficua di Aduno SA a Bedano ad agosto del 2017 e solo 3 mesi dopo hanno comunicato la decisione di procedere con una ristrutturazione devastante: chiusura di 3 sedi in Svizzera (Bedano, Örlikon, Lausanne) e licenziamento di un centinaio di persone". "Da parte della direzione c'è chiusura sulle trattative per un piano sociale. Chiediamo un piano sociale onesto, che tenga in considerazione quanto fatto dai dipendenti in questi decenni. Il nostro futuro lo vogliamo qui, non a Zurigo".

(Red)