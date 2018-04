I sacchetti di Lugano saranno rossi

Il Municipio ha aperto la gara d’appalto per la fornitura. In attesa che il Consiglio comunale approvi il regolamento sui rifiuti, l’Esecutivo si prepara per applicare la tassa.

I sacchi dei rifiuti di Lugano saranno rossi come in altri comuni, tra cui Bellinzona e Mendrisio.

di Giacomo Paolantonio

“Pantone 193” è un’espressione che ai più dirà poco o niente, ma gli esperti di grafica avranno già capito che questa sarà la sfumatura di rosso dei sacchi ufficiali della Città di Lugano, di cui il Municipio ha aperto ieri la gara d’appalto per la fornitura, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sui rifiuti, passo ormai ineludibile dopo l’approvazione popolare della legge cantonale in materia, avvenuta ormai quasi un anno fa.

Ora si è in attesa del voto sul relativo messaggio municipale da parte del Consiglio comunale, per il quale però ancora non c’è una data. Ma esso dovrebbe chiudere una disputa giuridico-politica intricatissima e l’Esecutivo si sta dunque preparando in anticipo sia per l’introduzione dei sacchi colorati, che potrà avvenire solamente dopo la crescita in giudicato del suddetto testo, sia per riscuotere la tassa di base già sull’anno corrente.

Il Municipio darà tempo fino al 30 maggio alle imprese interessate alla fornitura dei sacchi per avanzare le loro offerte. Ma evidentemente, nel capitolato d’appalto, non si sbilancia esplicitamente sul momento in cui dovrà cominciare la produzione dei sacchi, anche se chiaramente nel bando si parla di una fornitura per il quinquennio 2019-2023 e si afferma che l’Esecutivo vuole stabilire il prezzo al pubblico dei sacchi dal 1. gennaio. Ad ogni modo l’Esecutivo, con la stessa procedura pubblica, intende appaltare anche la fornitura dei sacchi che saranno usati nelle pattumiere di Palazzo civico e degli altri stabili del Comune, che invece saranno di colore grigio (Pantone 877 C), con scritte rosse, mentre i sacchi per i cittadini avranno le scritte bianche.