Idea, passione e ricordo

Domenica 25 settembre al Tamaro la festa per i 20 anni della chiesa Santa Maria degli Angeli, voluta da Egidio Cattaneo ed edificata su progetto di Mario Botta.

di Gabriele Botti

Correva l’anno 1996 quando venne consacrata una chiesa in vetta al Monte Tamaro. Dedicata a Santa Maria degli Angeli, è stata voluta fortemente dall’imprenditore Egidio Cattaneo in ricordo della moglie Mariangela, prematuramente scomparsa. A 20 anni di distanza, domenica 25 settembre in vetta al Monte Tamaro si terrà una giornata particolare, di festa e di riflessione.

Il tovagliolo - Raggiungibile con la cabinovia che parte da Rivera, la chiesa è frutto dell’ingegno dell’architetto Mario Botta che l’ha progettata già nel 1990 (racconta l’architetto: «Un sabato Egidio venne a trovarmi in ufficio proponendomi l’idea, che io colsi immediatamente.

Ci recammo sul Monte Tamaro e da lì iniziò tutto». Botta si mise al lavoro sin da quel sabato: come ha ricordato ieri nel presentare i festeggiamenti, Lorenza Cattaneo Colombo (presidente della Fondazione Egidio e Mariangela Cattaneo), «Botta schizzò i primi disegni di quella che sarebbe diventata la chiesa Santa Maria degli Angeli su alcuni tovaglioli di carta».

Vent’anni fa sul Tamaro si sciava ancora e la chiesa doveva essere un rifugio spirituale sia d’inverno sotto la folta coltre di neve, sia in estate. Per permettere di raggiungere facilmente la chiesa, Botta ha costruito una passerella-viadotto di 65 metri che esce dalla montagna e sbocca in un belvedere posto sopra la struttura metallica che sorregge una campana.

La forma nel suo insieme vista dall’esterno potrebbe ricordare un cuneo infisso nella montagna, ma se si percorre il tunnel dall’interno l’immagine è quella di un camminamento, un lungo percorso che porta all’interno della meravigliosa cappella. Gli affreschi sono stati eseguiti dall’artista marchigiano Enzo Cucchi che si è lasciato ispirare da poesie e litanie nate dalla creatività di padre Giovanni Pozzi.

Una vera opera d’arte, «di cui - ha spiegato sempre ieri Rocco Cattaneo - tutta la mia famiglia va fiera. Questa montagna ci occupa da quattro generazioni, mio padre era un vulcano di idee e amava ascoltare gli ospiti, magari stando in un angolo, nel totale anonimato. Prendeva spunto da quanto sentiva e quando vedeva la gente scendere felice dall’Alpe Foppa era un uomo contento e ce lo diceva. Noi abbiamo continuato su questa strada fatta di passione».

Sono cinquantamila - Ogni anno 50.000 persone (la metà da fuori Cantone) salgono sul Tamaro solo per visitare la chiesa, il che è significativo. Ma il tempo passa, e si tende a dimenticare perché essa è stata edificata in quell’anno e in quel modo. Domenica 25 settembre sarà dunque possibile rinfrescarsi la memoria.

Leggi l'articolo completo sul GdP di oggi