Idee cercansi per la Lugano del 2025

Un nuovo progetto di studio per la Lugano del futuro è online su www.lugano2025.ch . Ideato da una studentessa, invita i cittadini a condividere le proprie idee.

di Francesco Mirabella

Un nuovo progetto di studio per la Lugano del futuro è online nella piattaforma www.lugano2025.ch e invita i cittadini a condividere le proprie idee e progetti per la città. Lugano e la sua regione sono il più importante polo cantonale all’interno del Ticino.

La collocazione geografica di questo territorio – nel cuore dell’Europa e su una delle principali vie di transito fra nord e sud – ne fa un ponte ideale, che unisce culturalmente ed economicamente Milano e Zurigo. Inoltre, Lugano ha una forte connotazione internazionale: è la più grande città italofona fuori dall’Italia, è un brand conosciuto nel mondo e rappresenta oggi una realtà interculturale sfaccettata, con oltre 140 nazionalità diverse, ben integrate e in parte attive in iniziative tali da rafforzare il tessuto della convivenza urbana.

È in quest’ottica che una studentessa dell’Università di Friborgo, Alessandra Vismara, ha lanciato, nell’ambito del suo lavoro di master in comunicazione e management, una piattaforma internet di crowdsourcing volta a raccogliere suggerimenti e idee per il futuro della città.