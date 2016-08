Il Cantone "sblocca" Cornaredo

Il Consiglio di Stato ha confermato il messaggio sulla sistemazione viaria di via Sonvico e via Ciani, tassello fondamentale per la progettazione del nuovo quartiere.

Grande soddisfazione per il Municipio di Lugano, che si è visto confermare integralmente dal Consiglio di Stato i contenuti del messaggio relativo alla sistemazione viaria di via Sonvico – via Ciani.

L’Esecutivo cittadino ha sottolineato come la decisione del Governo faccia seguito a una serie di approfondimenti relativi al grado di consolidamento e alla copertura finanziaria delle opere pubbliche e private previste nel comparto, fra cui il Polo sportivo e degli eventi (PSE)

Il credito permetterà così di affrontare la fase realizzativa della viabilità definitiva del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), premessa indispensabile per lo sviluppo e la riqualifica del comparto secondo quanto indicato dal Piano direttore cantonale, dal Piano regionale dei trasporti del Luganese e dal Piano regolatore intercomunale.

Il Municipio ha ribadito l’intenzione di proseguire nel consolidamento dello sviluppo dell’NQC, la cui funzione sarà anche di offrire spazi importanti per eventi di interesse cantonale, nazionale e internazionale.

La sistemazione viaria definitiva – della quale fanno parte la nuova rotatoria sul Cassarate, il riassetto di Via Sonvico, con la realizzazione di un viale alberato e un nuovo collegamento est-ovest a sud dello stadio – permetterà di liberare le aree destinate al nodo intermodale dei trasporti pubblici e ai P&R, il declassamento del tratto di via Sonvico compreso fra via Trevano e via Ciani, la realizzazione del nuovo sistema viario del futuro PSE, l’innesto delle nuove strade di servizio all’interno del quartiere e l’edificazione di importanti infrastrutture per la mobilità lenta.

Nelle intenzioni del Municipio, tutte queste opere contribuiranno a rendere l’NQC, un luogo urbano di grande qualità, con aree di svago e infrastrutture pubbliche e private, perfettamente integrato nel sistema di mobilità individuale pubblica e lenta.

