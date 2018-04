"Il Cardiocentro è un unicum"

Il Consiglio di fondazione ha incontrato per la prima il Consiglio di Stato, per far valere le sue ragioni nelle trattative con l’Ente ospedaliero cantonale.

di Giacomo Paolantonio

Il Consiglio di Stato al completo oggi pomeriggio ha ricevuto una delegazione del Cardiocentro Ticino, chiamata a spiegare le ragioni nel nosocomio nell’ambito della trattativa che dovrebbe condurre al suo inquadramento all’interno dell’Ente ospedaliero cantonale nel 2020, come fu pattuito alla fine degli anni novanta, epoca in cui la struttura di Tiziano Moccetti mosse i primi passi.

Oggi a fianco al professore c’era in particolare il presidente del Cardiocentro, Giorgio Giudici, secondo il quale «questo primo incontro tra il nostro Consiglio di fondazione e il Governo è stato assolutamente costruttivo e ci è sembrato che l’Esecutivo abbia dimostrato la giusta sensibilità nei confronti delle nostre ragioni». Il Consiglio di Stato, lo ricordiamo, ha accettato d’incontrare il Cardiocentro per valutare se ci siano margini per un suo ruolo di mediatore rispetto all’EOC, che è l’ente autonomo di diritto pubblico che, per conto del Cantone, gestisce la sanità pubblica ticinese. Dal Cardiocentro, nelle settimane scorse, era trapelata l’idea di un nuovo consiglio d’istituto, con quattro membri scelti dal Cardiocentro, uno dell’EOC, uno del Cantone e uno della Città. Idea però che il direttore dell’EOC, Giorgio Pellanda, ha respinto con dichiarazioni piuttosto forti. L’Ente ospedaliero invece vorrebbe assimilare il Cardiocentro con lo stesso modello di governance dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) e con il Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI).