Il CdA di Lugano Airport perde i pezzi

di Gabriele Botti

Nubi grigie si rincorrono birichine sopra lo scalo di Agno. Il Consiglio di amministrazione di Lugano Airport perde pezzi: sono infatti arrivate nelle scorse ore le dimissioni di 3 consiglieri: Giordano Zeli, Luca Bolzani e Daniele Casalini. Zeli è il vicepresidente ed è entrato nel CdA oltre 4 anni fa. Una serie di partenze di cui abbiamo chiesto lumi proprio a lui che, ovviamente, parla per sé. «Quest’ultimo anno – ci dice con tono amareggiato – è stato caratterizzato da tante, troppe fughe di notizia, di violazioni plateali del dovere di discrezione. Sa, se da una parte all’interno di un CdA non c’è il segreto d’ufficio, dall’altra mi sarei aspettato maggiore rispetto del nostro ruolo e che ciò che ci dicevamo restasse tra noi, almeno fino a quando non fosse arrivato il momento di renderlo pubblico. Ma così non è stato».

Zeli ha circostanziato il suo pensiero in una lettera, spedita un paio di giorni fa alla presidente del Consiglio comunale cittadino. «Il clima all’interno del CdA – continua – era ormai deteriorato e del tutto inadatto a portare avanti gli importanti dossier che concernono l’aeroporto. C’era ormai un clima di sospetto che frenava il nostro lavoro. Ripeto: andare avanti, almeno per quanto mi concerne, era diventato impossibile».

Probabile goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’anticipazione della stampa della partenza dell’ormai ex direttore dello scalo Alessandro Sozzi e non a caso il comunicato ufficiale del CdA che la confermava iniziava con una stoccatina: «Desideriamo innanzitutto stigmatizzare e condannare con vigore le fughe di notizie che hanno impedito di effettuare una comunicazione rispettosa innanzitutto dei collaboratori dell’aeroporto». Ancora Zeli: «Ho considerato vari elementi: prima di tutto non sopportavo più che non si potesse fare alcun passo senza che la stampa lo venisse a sapere con largo anticipo. Io non condanno il lavoro dei media, guardo all’interno del CdA. Se un documento riservato e confidenziale esce prima su questo o quel giornale, be’ io non ci sto. Ormai non si discuteva più per cercare soluzioni a favore dell’azienda, ma si pensava già a cosa sarebbe uscito sulla stampa. E spesso sono state notizie frammentarie e imprecise, che non hanno certo fatto del bene a LASA, danneggiando in primis i suoi collaboratori. Ed è un vero peccato perché l’aeroporto è stato rimesso sui giusti binari, anche con grande sacrificio proprio dei suoi collaboratori».

Una critica molto precisa, quella di Zeli, che però non punta il dito contro qualcuno in particolare, anche se qualche indizio lo si può cogliere: «No, non ce l’ho con alcuno. Dico solo che da un anno a questa parte il CdA è diventato un colabrodo. E francamente non so il perché. Ma sa qual è la domanda che dobbiamo farci tutti quanti? Dobbiamo chiederci se vogliamo davvero il bene del nostro aeroporto. Se la risposta è affermativa, allora tuteliamolo. Io ci ho sempre creduto e sono passato sopra a tante cose. Però ora basta. Lascio il posto ad altri».

Attualmente il CdA risulta composto dal presidente Emilio Bianchi, dal citato e partente Giordano Zeli (vice) e dai membri Marco Borradori (sindaco di Lugano), Claudio Zali (consigliere di Stato), Luca Bolzani (partente), Tobiolo Gianella e Daniele Casalini (partente). Un CdA ora dimezzato.