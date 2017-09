Il circolo ACLI cambia casa

di Giacomo Paolantonio

È un piccolo spostamento, di pochi metri, ma molto importante perché trasloca un’istituzione che ha messo profonde radici nel nostro Cantone. Infatti domenica 1. ottobre il circolo ACLI di Lugano inaugurerà la sua nuova sede, che si trova in Via Rinaldo Simen 10, ovvero proprio di fronte allo stabile di Molino Nuovo che negli ultimi decenni ha ospitato il presidio delle Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali.

«Sono già trascorsi 53 anni di presenza delle ACLI sul territorio del Luganese, 17 di questi ultimi passati al centro Labor di Via Simen 9, costruito con il lavoro di tanti volontari soci delle ACLI», ha ricordato al Giornale del Popolo il presidente delle ACLI in Ticino, Antonio Cartolano. «In quella sede si sono svolte infinite attività a livello nazionale, cantonale e locale a carattere sociale, religioso, politico e ricreativo. Però, purtroppo, tutto ha una fine e la casa che ci ospitava sarà demolita per dare spazio a un nuovo polo, che cambierà il volto del quartiere di Molino Nuovo», ha continuato Cartolano. Infatti il complesso utilizzato finora dal circolo, che è stato già in parte abbattuto e occupato da un nuovo immobile, sarà definitivamente raso al suolo per fare spazio al quartiere votato alla socialità della Fondazione Vanoni, con un quartetto di edifici per anziani, famiglie, giovani e artigiani. «Comunque il nostro desiderio è stato sempre quello di rimanere nel quartiere popolare di Molino Nuovo e così siamo riusciti a trovare gli spazi necessari proprio di fronte in via Simen 10. La nuova sede, pur essendo più piccola, ci consente di continuare tutte le nostre attività», ha concluso il presidente Cartolano.