Il Cisa nel capannone del LUX?

Il Conservatorio internazionale di Scienze audiovisive potrebbe trasferirsi nell'edificio adiacente il cinema, per il quale è stato chiesto un credito per la ristrutturazione.

Nell’odierna presentazione del nuovo palinsesto del Lux che partirà questo giovedì - con la programmazione di "Soy Cuba" alle 20:30 - il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti ha annunciato importanti prospettive.

Prossimamente, forse già in ottobre, il municipio di Massagno intende infatti presentare al Consiglio comunale due messaggi municipali. Il primo per destinare il capannone adiacente il Cinema LUX attualmente occupato dalle Aziende Elettriche massagnesi al Cisa (Il Conservatorio internazionale di Scienze audiovisive). Il secondo riguarda invece il credito di progettazione per ristrutturare lo stabile del LUX.

Seguiranno maggiori dettagli.

(Red)