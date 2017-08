Per il CSCS 5 anni con lustro

di Giacomo Paolantonio

Dati alla mano, sono stati cinque anni zeppi di successi. Non si può dire nulla che non sia positivo del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, che proprio oggi festeggia il suo primo lustro nella sua attuale sede in Via Trevano, dopo essere stato a lungo ospitato a Manno, in alcuni stabili del Gruppo Tarchini nei paraggi della SUPSI. Era appunto il 31 agosto del 2012 quando il consigliere federale Alain Berset tagliò il nastro di questa costola del Politecnico federale di Zurigo a sud delle Alpi, le cui sorti sono rette dal professor Thomas Schulthess, cattedratico elvetico di fama mondiale nell’ambito del supercalcolo, coadiuvato dal ticinese Michele De Lorenzi, direttore aggiunto.

Prof. Schulthess, la nuova sede ha soddisfatto le vostre aspettative?

Certo, il trasloco a Lugano è stato assolutamente positivo e gli spazi costruiti qui a Cornaredo si sono dimostrati adeguati alle nostre esigenze. Avere questo centro di ricerca in Ticino resta assolutamente una cosa opportuna, anzi auspicabile. Di questo dobbiamo ringraziare in particolare le autorità cantonali e comunali, che ci hanno dato sempre il loro pieno appoggio.