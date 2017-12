Il futuro dell'aeroporto attende il 2 gennaio

In volo verso Ginevra, ma non solo. Tra le destinazioni di Lugano ci potrebbe essere anche Berna. La RSI riferisce che il 2 gennaio avrà luogo un incontro tra i vertici di Lugano Airport SA, i rappresentanti del tavolo di lavoro ricinese a sostegno dello scalo e l’amministratore delegato di Skywork.

Da questa data in teoria Skywork ha l’autorizzazione dell’Ufficio dell’aviazione civile per volare tra Lugano e Ginevra. Ma quel giorno non si volerà,ma ci sarà l’incontro fra i dirigenti della compagnia bernese e quelli di Lugano Airport, così come alcuni rappresentanti del mondo economico, turistico e finanziario ticinese.

Nel caso in cui le trattative non dovessero andare a buon fine, lo scalo luganese ha comunque un “piano B”, in cui svolge un ruolo l’ex compagnia di bandiera Swiss, la quale gestisce attualmente il collegamento da e per Zurigo.

(Red)