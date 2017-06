Il "LACgate" si sgonfia

Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Questo sembra il risultato delle verifiche effettuate sui mandati conferiti dal LAC, scattate dopo il pasticcio delle strutture montate, smontate e rimontate in Piazza Luini per le riprese di un film comico italiano.

Su oltre 4 milioni di commesse pubbliche assegnate, i controlli hanno evidenziato qualche possibile anomalia per lavori di pochissime migliaia di franchi in totale, per prestazioni di carattere tecnico. Ciò nondimeno, ha ammesso l'Esecutivo in conferenza stampa, benché i controlli a posteriori abbiano dimostrato l'idoneità di praticamente tutte le imprese scelte (anche le subappaltanti), le verifiche andavano operate prima e ciò nel 2016, al LAC, non è stato fatto correttamente.

Comunque ora il Municipio ha sostenuto che d'ora in poi saranno osservate scrupolosamente le norme, ma che esso intende farsi promotore di una modifica della Legge sulle commesse pubbliche per escludere le prestazioni di carattere artistico da questi oneri burocratici. "Non possiamo chiedere il casellario giudiziale a un personaggio come il maestro Muti o ai primi violini, perché altrimenti a Lugano non ci tornano più", ha sostenuto provocatoriamente il sindaco Marco Borradori.

(GPA)