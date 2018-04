Il MAT svela il suo progetto

Il Centro artistico ha presentato al Municipio di Lugano un'alternativa al Piano regolatore del NQC per creare una piazza sul fiume in cui la scuola potrebbe continuare ad esistere.

Il Centro artistico ha svelato oggi davanti al Municipio di Lugano le sue carte, proponendo un progetto alternativo al piano regolatore del Nuovo Quartiere Cornaredo, nel quale la sede della scuola, frequentata da 560 allievi, non troverebbe più spazio. “L’obbiettivo della nostra proposta è di consegnare la struttura del MAT alla città di Lugano” affermano i sostenitori del MAT.

“Il nuovo progetto vuole aprirsi a tutti i cittadini e, cogliendo il suggerimento proposto dal nuovo piano regolatore NQC di una nuova piazza sul fiume, vuole creare uno spazio che possa non solo dialogare con la natura propria del luogo, come suggerisce il piano di quartiere, ma che possa anche ospitare diversi eventi non solo legati alle performance artistiche, ma a tutti quelli che una piazza intesa nell’accezione della città europea possa evocare”.

I promotori intendono anche aprire a una funzione pubblica alcuni spazi ora occupati da magazzini: “Un nuovo caffè culturale che possa servire sia agli alunni della scuola, anche nella prospettiva che possa diventare una accademia, sia chi dopo una passeggiata lungo il fiume, cerca un po’ di ristoro”.

“Nel complesso il progetto cerca di consegnare un carattere all’esistente, demolendo quello che oggi appare superfluo e fatiscente e riordinando l’esistente. La nuova struttura del MAT -affermano i sostenitori del progetto- non vuole stravolgere quello che è stato pensato per la sua area, ma vuole esistere al suo interno, rispettando la vocazione naturalista del luogo e proponendosi come nuovo spazio di aggregazione culturale della città”.

Soluzioni alternative proposte da Comune e Cantone?

La direzione del MAT è tuttavia “pronta a valutare proposte alternative che possano permettere alla scuola di andare avanti con la propria attività formativa”, auspicando l’aiuto della città di Lugano e del Cantone.

(Red)