"Il miracolo dell'ospitalità"

Si è tenuto oggi l'incontro per presentare il libro che raccoglie interventi e dialoghi di don Giussani con i membri dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”.

È stato presentato oggi nell'aula magna delle scuole Nosedo di Massagno il libro “Il miracolo dell’ospitalità”, che raccoglie interventi e dialoghi tenuti da don Giussani con i membri dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”, nata in Italia e diffusa anche in Svizzera, da molti anni impegnata nel promuovere e sostenere l’accoglienza in famiglia di minori e adulti in difficoltà.

Molte famiglie sono state accompagnate e sostenute dalla paternità di don Giussani, che definiva l’ospitalità come “l’imitazione più grande che l’uomo possa vivere dell’amore che Dio porta agli uomini”: da qui l’accostamento del termine “miracolo” ad un’esperienza totale che porta in sé qualcosa di umanamente debordante, grandioso. In questa occasione, interverranno Marco Mazzi, presidente dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza in Italia, e Franco Lardelli, giudice e presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello.

(Red)