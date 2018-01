Il "no" al PAL3 genera mal di pancia

È un attacco evidentemente coordinato e stabilito a tavolino quello inscenato nei giorni scorsi (e concretizzato ieri via doppio comunicato stampa) dall’Associazione dei cittadini per il territorio e dai Verdi-Ticino nei confronti della Commissione regionale dei trasporti del Luganese. L’oggetto della reprimenda è il PAL3 e la recente bocciatura arrivata da Berna. «Il Piano di agglomerato del Luganese di terza generazione – attaccano i Verdi - è riuscito a fare peggio di quello di seconda generazione: il progetto valutato insufficiente dalla Confederazione nell’ambito delle analisi sui programmi svizzeri di agglomerato di terza generazione, non beneficerà di alcun contributo federale. Stessa fine anche per il tram-treno? Di fatto non è stato ancora inserito nei progetti beneficiari di contributi federali dei prossimi 4 anni, legati ai fondi infrastrutturali per le opere ferroviarie perché il progetto non è pienamente maturo, come ha spiegato la consigliera federale Doris Leuthard».

Addirittura più acida la posizione dell’ACT, che si rifà, pure lei, a quanto scritto dal Dipartimento federale dei trasporti: «Quattro programmi (Argovia est, Delémont, Frauenfeld e Luganese) sono risultati insufficienti in sede di valutazione dei criteri d’efficacia e non beneficeranno pertanto di alcun contributo federale. Il PAL3 continua nella linea fallimentare del PAL2, che ha raccolto ampie critiche e opposizioni». Ma l’affondo arriva dopo: «Critichiamo la CRTL non solo per i suoi insuccessi nel campo della programmazione territoriale, ma anche per l’inconcludenza della sua azione di intermediazione tra Comuni e Cantone e per l’incapacità di dialogare e costruire un consenso con la popolazione. Considerate le insoddisfazioni rilevate dai cittadini e dai politici, diventa attuale la richiesta di un cambiamento di gestione in seno alla CRTL».

(GAB)